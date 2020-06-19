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エラン　COVID-19対策三密予防アプリ「ELAN＠meet's」を開発

2020年6月19日 17:43

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記事提供元：フィスコ


*17:43JST エラン---COVID-19対策三密予防アプリ「ELAN＠meet's」を開発
エラン<6099>は18日、COVID-19対策三密予防アプリ「ELAN＠meet's」を開発したと発表。
「ELAN＠meet's」は、情報通信技術を活用したスマートフォンアプリ。位置情報や検索情報といったスマートフォンユーザーの個人情報を取得することなく、三密情報や感染情報などを多くのユーザーに提供する、プライバシー保護に配慮した情報提供サービス。《ST》

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