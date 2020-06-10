

*08:30JST 6/10

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（9953.75、+29.01）

・米原油先物は上昇（38.94、+0.75）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（23091.03、-87.07）

・NYダウは下落（27272.30、-300.14）

・シカゴ日経225先物は下落（22890、大阪比-220）

・1ドル107円70-80銭

・SOX指数は下落（1998.09、-0.53）

・VIX指数は上昇（27.57、+1.76）

・安倍内閣の支持率低下

・米中対立の激化

留意事項

・国内企業物価指数（5月）

・機械受注（4月）

・中古車販売（5月）

・国債買いオペ

・経産省キャッシュレス検討会発足

・衆院本会議

・中国消費者物価指数（5月）

・米消費者物価指数（5月）

・米財政収支（5月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果公表

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・経済協力開発機構（OECD）経済見通し公表

・中東、ロシアなど「OPECプラス」が会合

・国際オリンピック委員会（IOC）理事会《ST》