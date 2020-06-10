記事提供元：フィスコ
*08:30JST 6/10
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（9953.75、+29.01）
・米原油先物は上昇（38.94、+0.75）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（23091.03、-87.07）
・NYダウは下落（27272.30、-300.14）
・シカゴ日経225先物は下落（22890、大阪比-220）
・1ドル107円70-80銭
・SOX指数は下落（1998.09、-0.53）
・VIX指数は上昇（27.57、+1.76）
・安倍内閣の支持率低下
・米中対立の激化
留意事項
・国内企業物価指数（5月）
・機械受注（4月）
・中古車販売（5月）
・国債買いオペ
・経産省キャッシュレス検討会発足
・衆院本会議
・中国消費者物価指数（5月）
・米消費者物価指数（5月）
・米財政収支（5月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果公表
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・経済協力開発機構（OECD）経済見通し公表
・中東、ロシアなど「OPECプラス」が会合
・国際オリンピック委員会（IOC）理事会《ST》
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