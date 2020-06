ヒロタカ新作ジュエリー、“南国の鳥”着想のイヤーカフやぐるぐる螺旋型ピアス

ヒロタカ(Hirotaka)の新作ジュエリーが登場。2020年6月1日(月)オープンの新店・ヒロタカ 玉川髙島屋S・C店およびヒロタカ 表参道ヒルズ店、丸の内店、公式オンラインショップで発売される。

■ヒロタカの新作ピアス&イヤーカフ

ヒロタカの新作は、風景、アート、摩訶不思議な生物などにインスパイア。耳元に1つ差すだけでシックに決まる、ピアスやイヤーカフが展開される。

■“南国の鳥”着想のイヤーカフ

中でも注目は、南国の鳥たちの美しさに魅せられ生まれた「バード オブ パラダイス イヤーカフ(Bird Of Paradise Ear Cuff)」。

色とりどりの羽根や弧を描くくちばし、宝石のような瞳からインスピレーションを得て、オニキスとクロムダイオプサイトと2つのストーンをセレクトした。K10 イエローゴールドのミニマムなボディに、キラリと輝くストーンをあしらい印象的なデザインを作り出した。

■“スパイラル” モチーフの螺旋型ピアス

ぐるぐるとした螺旋型のピアス「コイル イヤリング(Coil Earring)」は、 “スパイラル” をモチーフにしたアーティスティックなイヤーピースだ。巻き貝、ひまわり、台風など、自然の中の“スパイラル” を探し出し、その尖った面白さをシックに描き出した。中央には、マラカイトとアメジストをポイントで差し込んでいる。

■スタイリングアレンジできるパールピアス

天然石を“スピア=槍”に通し重ねた新しいスタイルのピアス「ショート スピア イヤリング(Short Spear Earring)」は、パーツの位置を変えることができるので、さまざまなスタイリングを楽しめる。ピアスの中央には、上品なアコヤパールを飾った。

■玉川髙島屋 S・C店に直営店オープン

ヒロタカの新作ジュエリーがゲットできるヒロタカ 玉川髙島屋S・C店は、ブランド3店舗目となる直営店。コアコレクションはもちろん、直営店でしかゲットできない限定アイテムも取り揃える。

インテリアデザインは「サスティナブル」がテーマ。ココヤシの繊維やアマニ油から作られた天然素材を敷き詰めたユニークな床など、こだわりのインテリアを詰め込んだ特別な空間となっている。

【詳細】

ヒロタカの新作ジュエリー

取り扱い店舗:ヒロタカ 表参道ヒルズ・丸の内店・玉川髙島屋 S・C店・公式オンラインショップ

<アイテム例>

・バード オブ パラダイス イヤーカフ with オニキス&クロムダイオプサイド 48,000円+税

・コイル イヤリング with マラカイト&アメジスト 62,000円+税※シングル販売

・ショート スピア イヤリング with アコヤパール 48,000円+税※シングル販売

オープン日:2020年6月1日(月)

住所:世田谷区玉川3-17-1玉川髙島屋S・C店 本館2F

TEL:03-6805-7122