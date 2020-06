コンバースから人気ミニカー「トミカ」ベビー＆キッズスニーカー、消防車やパトロールカーの総柄など

コンバース(CONVERSE)から、人気トイのミニカー“トミカ”をモチーフにしたベビー&キッズスニーカーが登場。2020年7月より発売される。

「オールスター」シリーズをベースにした新作ベビー&キッズスニーカーには、全2種類のデザインがラインナップ。ひとつめは、トミカの消防車やパトロールカーをはじめとする“働く車”をアッパーにあしらった総柄スニーカー。インソールにはトミカのキャラクター“T君”を、シュータンには両者のダブルネームをプリントするなど、細部にまでこだわったキュートなデザインがポイントだ。

そしてふたつ目は、トミカの“ミニカ”ーをシューズに見立てたユニークな一足。消防車、パトロールカー、ホイールローダの全3種類のシューズには、それぞれ各車両の“運転士さん”のイラストがインソールにあしらわれている。なおこのデザインのシューズは、ベビーのみの展開となる。

【詳細】

コンバース“トミカ”モチーフのベビー&キッズスニーカー

発売時期:2020年7月

価格:

・CHILD ALL STAR N TOMICA PT Z HI(15.0cm~22.0cm) 6,000円、BABY ALL STAR N TOMICA PT Z(12.0cm~15.0cm) 5,500円

・BABY ALL STAR N TOMICA MT V-1(12.0cm~15.0cm) 5,500円

※キッズはハーフサイズの取り扱いなし

【問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL:0120-819-217

© TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。