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【M&A速報：2020/06/02（2）】みずほFG<8411>、日本IBMと合弁契約を締結

2020年6月2日 16:53

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記事提供元：フィスコ


*16:53JST 【M&A速報：2020/06/02（2）】みずほFG<8411>、日本IBMと合弁契約を締結
■みずほFG<8411>、日本IBMと合弁契約を締結

■ポラリス・キャピタル・グループ、焼きたてチーズタルト専門店等運営のBAKEに総額約20億円の追加投資

■三菱UFJリース<8593>、幹線輸送スキーム構築事業のNEXT LogisticsJapanに出資

■三井住友DSアセットマネジメント、シンガポール子会社2社を合併

■三菱商事<8058>とNTT<9432>、位置情報サービス提供のオランダHERE Technologies社の株式30％を取得

■総合配管機材商社のイシグロ、設備事業のナカシマと資本業務提携

■イマジカデジタルスケープ、ITエンジニア派遣業の湘南ハイテク企画を買収

■会員制ファンコミュニティアプリ「fanicon」運営のTHECOO、総額3.8億円の資金調達を実施

■大日本印刷<7912>、可動式ベビーケアルーム展開のTrimと資本業務提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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