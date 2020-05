トッズのユニセックスジュエリー特集、アイコンシューズ「ゴンミーニ」モチーフのブレスレットなど

トッズ(TOD'S)の人気ブレスレットを紹介。いずれもメンズ&ウィメンズで楽しめるユニセックスデザインとなっているので、大切な人とペアで楽しむのもオススメだ。

■トッズの人気アクセサリー

■「ゴンミーニ」の“ソール”チャーム付きブレスレット

オススメは、トッズのアイコニックなドライビングシューズ「ゴンミーニ」の“ソール”をモチーフにしたコードブレスレット「ゴンミーニ ブレスレット」。シンプルなデザインながらも、ブランドの世界観を詰め込んだユニークなアクセサリーとなっている。カラーは、オレンジとブラックの全2色を用意。

■ブランドロゴ&ラッキーチャーム付きブレスレット

きらめく“TOD’S”ロゴをポイントにした「ロゴ スター ブレスレット」には、スターやハート、四葉のクローバーといったラッキーモチーフを散りばめて。温かみのあるローズゴールドで柔らかな表情に仕上げているのが印象的だ。

■トッズの“アイコン”を集めたチェーンブレスレット

「ゴンミーニ D スタイリング ブレスレット」は、ブランドの“アイコン”を集結させたトッズファン必見のブレスレット。繊細なチェーンには、“TOD’S”ロゴや「ゴンミーニ」シューズをはじめ、「D スタイリング」バッグがプレイフルに飾られている。

■レタリング入りシルバーブレスレット

ラストは、コードブレスレットやチェーンブレスレットと“重ね付け”して楽しみたいシルバーブレスレット「ゴンミーニ レタリング ブレスレット」をピックアップ。ミニマルなデザインのブレスレットには、“ll be with you every step of the way”のレタリングと共に、「ゴンミーニ」のフットプリントが手作業で施されている。またサイドには、犬の“足跡”モチーフを連ねることで、大人の遊び心をプラスしている。

■詳細

トッズのメンズ&ウィメンズジュエリー

発売時期:発売中

