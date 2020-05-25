記事提供元：フィスコ
*17:35JST 【M&A速報：2020/05/25（2）】伊藤忠商事<8001>、カナダProVistaグループの養豚事業を買収
■伊藤忠商事<8001>、カナダProVistaグループの養豚事業を買収 米Prime Porkの持ち分75％を取得し北米地域の豚肉一貫生産拠点を拡大
■ハードオフコーポレーション<2674>、株式交換により持ち分法適用関連会社のエコプラスを完全子会社化へ
■ガーラ<4777>、クラウドサービス事業の韓国Megazone Cloud Corporationを割当先として新株・新株予約権を発行
■高島屋<8233>、持ち分法適用関連会社で百貨小売業の新南海ストアの全保有株式を大阪地下街に譲渡
■トーホー<8142>、子会社で業務用調理機器製造のエフ・エム・アイに追加出資し完全子会社化
■大戸屋HD<2705>、コロワイド<7616>からの定時株主総会における株主提案に対し「反対」を表明
■日本製鋼所<5631>、買収防衛策を廃止
■九大発ベンチャーでカイコによる組換えタンパク質生産のKAICO、シリーズAで総額2.6億円の資金調達を実施
■オフィスサポート出資先のシティインデックスイレブンス、フージャースHD<3284>に追加出資 出資比率29.93％に
■東京電力パワーグリッド、中部電力<9502>などの合弁会社GGG社、IoTによる直流スマートグリッド技術を持つ豪Okra社に10万米ドル出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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