

*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、欧ユーロ圏CPI、米FOMC議事要旨など

＜国内＞

08:50 コア機械受注(3月) -8.5％ 2.3％

08:50 個人向け貸出金 住宅資金(1-3月) 2.8％

13:00 東京販売用マンション(4月) -35.8％

14:00 コンビニエンスストア売上高(4月) -5.8％



社債買い入れオペ(残存3-5年)(日本銀行)



＜海外＞

10:30 中・貸出基準金利1年物(5月) 3.85％ 3.85％

10:30 中・貸出基準金利5年物(5月) 4.65％ 4.65％

16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.50％ 0.75％

17:00 欧・ユーロ圏経常収支(3月) 402億ユーロ

15:00 英・消費者物価コア指数(4月) 1.6％

15:00 英・生産者物価産出コア指数(4月) 0.9％

18:00 欧・ユーロ圏CPI(4月) 0.3％ 0.3％

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(5月) 1.0％

21:30 加・消費者物価指数(4月) 0.9％

23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(5月) -19.0 -22.7



ブ・CNI産業信頼感(5月、21日までに)

米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(4月28日-29日開催分)

米・セントルイス連銀総裁がオンライン討論に参加

台湾・総統就任



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》