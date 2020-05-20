記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、欧ユーロ圏CPI、米FOMC議事要旨など
＜国内＞
08:50 コア機械受注(3月) -8.5％ 2.3％
08:50 個人向け貸出金 住宅資金(1-3月) 2.8％
13:00 東京販売用マンション(4月) -35.8％
14:00 コンビニエンスストア売上高(4月) -5.8％
社債買い入れオペ(残存3-5年)(日本銀行)
＜海外＞
10:30 中・貸出基準金利1年物(5月) 3.85％ 3.85％
10:30 中・貸出基準金利5年物(5月) 4.65％ 4.65％
16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.50％ 0.75％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(3月) 402億ユーロ
15:00 英・消費者物価コア指数(4月) 1.6％
15:00 英・生産者物価産出コア指数(4月) 0.9％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(4月) 0.3％ 0.3％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(5月) 1.0％
21:30 加・消費者物価指数(4月) 0.9％
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(5月) -19.0 -22.7
ブ・CNI産業信頼感(5月、21日までに)
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(4月28日-29日開催分)
米・セントルイス連銀総裁がオンライン討論に参加
台湾・総統就任
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 5/19の強弱材料 5/19 08:32
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、独ZEW期待指数、米住宅着工件数など 5/19 06:30
- 5/18の強弱材料 5/18 08:25
- 今日の注目スケジュール：GDP速報値、第3次産業活動指数、米NAHB住宅市場指数など 5/18 06:30
- 5/15の強弱材料 5/15 08:19
広告
広告
広告