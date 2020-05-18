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出来高変化率ランキング（13時台）～第一商品、木村工機などがランクイン

2020年5月18日 14:05

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記事提供元：フィスコ


*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～第一商品、木村工機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月18日　13:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4712> KeyH　　　　　 　88660000 　4175060　 2023.56% 1.67%
<3668> コロプラ　　　　　 　13526400 　943720　 1333.31% 3.53%
<1541> 純プラ信　　　　　 　139007 　12552　 1007.45% 9.13%
<6905> コーセル　　　　　 　613900 　73620　 733.88% -2.39%
<6946> 日アビオ　　　　　 　174800 　22520　 676.20% 10.99%
<4481> ベース　　　　　　 　96400 　14740　 554.00% 16.59%
<4583> カイオム　　　　　 　13879600 　2174600　 538.26% 28.83%
<6560> LTS　　　　　　 　331300 　56740　 483.89% 14.54%
<8893> 新日建物　　　　　 　1506500 　270780　 456.36% 16.41%
<6094> フリークHD　　　 　470800 　89180　 427.92% 2.74%
<4974> タカラバイオ　　　 　7334600 　1410660　 419.94% 13.36%
<3981> ビーグリー　　　　 　791900 　157480　 402.86% -5.57%
<3694> オプティム　　　　 　1839400 　378220　 386.33% 21.64%
<9739> NSW　　　　　　 　205500 　43860　 368.54% 4.67%
<4442> バルテス　　　　　 　360700 　77320　 366.50% 14.79%
<6580> ライトアップ　　　 　236300 　51440　 359.37% 14%
<7182> ゆうちょ銀行 　9396000 　2125420　 342.08% -14.27%
<6707> サンケン電　　　　 　454300 　108440　 318.94% 13.71%
<9702> アイエスビー　　　 　247500 　62940　 293.23% 12.13%
<7804> ビーアンドピー　　 　43100 　11180　 285.51% -12.36%
<3556> リネットジャパン 　486000 　130740　 271.73% 1.72%
<2160> ジーエヌアイ　　　 　3690000 　1040800　 254.53% 20.51%
<4398> ＢＢＳｅｃ 　404400 　119080　 239.60% 20.51%
<7071> アンビスHD　　　 　120700 　35860　 236.59% -2.07%
<3135> マーケットE　　　 　159100 　47840　 232.57% -3.51%
<3979> うるる　　　　　　 　46200 　14060　 228.59% -6.58%
<8746>*第一商品　　　　　 　1616800 　506220　 219.39% 9.92%
<6231>*木村工機　　　　　 　113800 　36060　 215.59% 7.6%
<2124>*JACR　　　　　 　490900 　158000　 210.70% 14.72%
<3844>*コムチュア　　　　 　434700 　142880　 204.24% 12.76%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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