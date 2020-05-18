*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～第一商品、木村工機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月18日 13:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4712> KeyH 88660000 4175060 2023.56% 1.67%
<3668> コロプラ 13526400 943720 1333.31% 3.53%
<1541> 純プラ信 139007 12552 1007.45% 9.13%
<6905> コーセル 613900 73620 733.88% -2.39%
<6946> 日アビオ 174800 22520 676.20% 10.99%
<4481> ベース 96400 14740 554.00% 16.59%
<4583> カイオム 13879600 2174600 538.26% 28.83%
<6560> LTS 331300 56740 483.89% 14.54%
<8893> 新日建物 1506500 270780 456.36% 16.41%
<6094> フリークHD 470800 89180 427.92% 2.74%
<4974> タカラバイオ 7334600 1410660 419.94% 13.36%
<3981> ビーグリー 791900 157480 402.86% -5.57%
<3694> オプティム 1839400 378220 386.33% 21.64%
<9739> NSW 205500 43860 368.54% 4.67%
<4442> バルテス 360700 77320 366.50% 14.79%
<6580> ライトアップ 236300 51440 359.37% 14%
<7182> ゆうちょ銀行 9396000 2125420 342.08% -14.27%
<6707> サンケン電 454300 108440 318.94% 13.71%
<9702> アイエスビー 247500 62940 293.23% 12.13%
<7804> ビーアンドピー 43100 11180 285.51% -12.36%
<3556> リネットジャパン 486000 130740 271.73% 1.72%
<2160> ジーエヌアイ 3690000 1040800 254.53% 20.51%
<4398> ＢＢＳｅｃ 404400 119080 239.60% 20.51%
<7071> アンビスHD 120700 35860 236.59% -2.07%
<3135> マーケットE 159100 47840 232.57% -3.51%
<3979> うるる 46200 14060 228.59% -6.58%
<8746>*第一商品 1616800 506220 219.39% 9.92%
<6231>*木村工機 113800 36060 215.59% 7.6%
<2124>*JACR 490900 158000 210.70% 14.72%
<3844>*コムチュア 434700 142880 204.24% 12.76%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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