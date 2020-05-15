

*17:44JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は152円29銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年6月限

寄付152円23銭 高値152円43銭 安値152円22銭 引け152円29銭

売買高総計12906枚

2年 412回 -0.165％

5年 143回 -0.125％

10年 358回 -0.010％

20年 172回 0.345％

債券先物6月限は、152円23銭で取引を開始。米国の雇用情勢悪化にともなう長期金利低下を受けて買いが先行し、152円22銭から152円43銭まで上昇した。その後、日本政府の第2次補正予算の編成着手を受けて国債増発懸念による売りが優勢となり、152円20銭台に反落して引けた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が売られ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.15％、10年債は0.62％、30年債は1.28％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.55％、英国債は0.20％、オーストラリア10年債は0.90％、NZ10年債は0.62％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・1-3月期GDP改定値（前年比予想：-3.3％、速報値：-3.3％）

・18:00 ユーロ圏・3月貿易収支（2月：+230億ユーロ）

・21:30 米・4月小売売上高（前月比予想：-12.0％、3月：-8.4％←-8.7％）

・21:30 米・5月NY連銀製造業景気指数（予想：-60.0、4月：-78.2）

・22:15 米・4月鉱工業生産（前月比予想：-12.0％、3月：-5.4％）

・22:15 米・4月設備稼働率（予想：63.8％、3月：72.7％）

・23:00 米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：68.0、4月：71.8）

・23:00 米・3月JOLT求人件数（予想：580.0万件、2月：688.2万件）

・23:00 米・3月企業在庫（前月比予想：-0.2％、2月：-0.4％）

・05:00 米・3月対米証券投資収支（2月：ネット長期有価証券+494億ドル）《KK》