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加賀電子は業績・配当予想の増額が好感され2月以来の高値に進む

2020年5月13日 14:15

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■部品調達不足を懸念した顧客からの前倒し受注に迅速対応

　加賀電子<8154>(東1)は5月13日、再び一段高となり、14時にかけては2130円(81円高)前後で推移し、2月25日以来の水準に進んでいる。

　12日の取引終了後、20年3月期の業績・配当予想の増額修正を発表し、またもや注目集中となった(決算記事:http://kabu-ir.com/article/475062397.html)。決算発表は新型コロナウイルス感染の抑止策などにより延期し5月21日を予定している。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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