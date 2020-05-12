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クリーク・アンド・リバー社　自己株式の取得状況を公表

2020年5月12日 18:03

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記事提供元：フィスコ


*18:03JST クリーク・アンド・リバー社---自己株式の取得状況を公表
クリーク・アンド・リバー社<4763>は11日、4月9日開催の取締役会にて、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を決議したことについて、取得状況を公表した。

4月10日-4月30日現在までの取得状況は、普通株式177,000株で取得価額は1.55億円(155,406,800円)。

2020年4月10日-8月31日の期間に同社普通株式800,000株(上限数。発行済株式総数の3.5％）を5億円(上限額)にて取得する。《SF》

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