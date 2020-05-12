記事提供元：フィスコ
*18:03JST クリーク・アンド・リバー社---自己株式の取得状況を公表
クリーク・アンド・リバー社<4763>は11日、4月9日開催の取締役会にて、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を決議したことについて、取得状況を公表した。
4月10日-4月30日現在までの取得状況は、普通株式177,000株で取得価額は1.55億円(155,406,800円)。
2020年4月10日-8月31日の期間に同社普通株式800,000株(上限数。発行済株式総数の3.5％）を5億円(上限額)にて取得する。《SF》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- イー・ガーディアン 2Qは2ケタ増収・増益、ソーシャルサポート及びアド・プロセスが好調 5/12 17:27
- サイバーコム 1Q増収・2ケタ増益、ソフトウェア開発事業・サービス事業ともに好調に推移 5/12 17:25
- きちりホールディングス 3Q売上高微減なるも、ブランド認知度向上のため新規出店と業態変更を推進 5/12 17:23
- グリムス 20年3月期は2ケタ増収増益、スマートハウスプロジェクト事業・小売電気事業が好調に推移 5/12 17:20
- 【M&A速報：2020/05/12（2）】広島銀行<8379>、持株会社体制移行を正式発表 グループ再編 5/12 17:15
広告