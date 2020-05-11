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5/11の強弱材料

2020年5月11日 08:29

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記事提供元：フィスコ


*08:29JST 5/11
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（20179.09、+504.32）
・NYダウは上昇（24331.32、+455.43）
・ナスダック総合指数は上昇（9121.32、+141.66）
・シカゴ日経225先物は上昇（20210、大阪比+70）
・1ドル106円80-90銭
・SOX指数は上昇（1775.61、+50.68）
・VIX指数は低下（27.98、-3.46）
・米原油先物は上昇（24.74、+1.19）
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・7-9月期の業績回復期待

弱気材料
・米長期金利は上昇
・新型コロナ「緊急事態宣言」の延期
・業績予想「未定」続出

留意事項
・国債買いオペ
・日銀金融政策決定会合における主な意見（4月27日分）
・安倍首相出席し衆参院それぞれで予算委員会
・車名別新車販売（4月）
・中西経団連会長の記者会見
・フランスで外出制限の緩和開始
・ブラジル貿易収支（5月10までの1カ月間）
・ロシアとマレーシア市場は休場《ST》

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  • 月から流出する炭素のイメージ図。太陽照射を受けて炭素が月表面から放出し電離され、周囲の電場方向（図の場合は上向き）に運動するという（画像: 九州大学の発表資料より）
 

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