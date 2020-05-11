

*08:29JST 5/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（20179.09、+504.32）

・NYダウは上昇（24331.32、+455.43）

・ナスダック総合指数は上昇（9121.32、+141.66）

・シカゴ日経225先物は上昇（20210、大阪比+70）

・1ドル106円80-90銭

・SOX指数は上昇（1775.61、+50.68）

・VIX指数は低下（27.98、-3.46）

・米原油先物は上昇（24.74、+1.19）

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・7-9月期の業績回復期待

弱気材料

・米長期金利は上昇

・新型コロナ「緊急事態宣言」の延期

・業績予想「未定」続出

留意事項

・国債買いオペ

・日銀金融政策決定会合における主な意見（4月27日分）

・安倍首相出席し衆参院それぞれで予算委員会

・車名別新車販売（4月）

・中西経団連会長の記者会見

・フランスで外出制限の緩和開始

・ブラジル貿易収支（5月10までの1カ月間）

・ロシアとマレーシア市場は休場《ST》