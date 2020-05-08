EduLab　ストップ高、第2四半期営業利益を上方修正／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:04JST <4427> EduLab 4125 +700
ストップ高。20年9月期第2四半期累計（19年10月-20年3月）の営業利益を従来予想の1.00億円から1.97億円に上方修正している。e-Testing/e-Learning事業で企業・学校向け英語能力判定テストが好調だったほか、テスト運営・受託事業も順調に推移した。売上総利益率が当初想定より改善したことも利益を押し上げた。通期予想は前期比23.1％増の18.00億円で据え置いた。《US》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- ips 急騰、国際海底ケーブルの使用権を取得、フィリピンのケーブルテレビなどに回線提供へ／新興市場スナップショット 5/ 8 13:17
- 重松製作 7日ぶり反発、20年3月期営業利益予想を上方修正／新興市場スナップショット 5/ 8 13:15
- ワークマン 大幅に反落、20年3月期営業利益41.7％増、年間配当は従来予想上回る50円も材料出尽くし／新興市場スナップショット 5/ 8 10:03
- 国際チャート 大幅に続伸、21年3月期営業利益予想は4.0％増、20年3月期年間配当は4円に増額／新興市場スナップショット 5/ 8 09:40
- マクドナルド 大幅に3日続伸、4月の既存店売上高6.5％増、2カ月ぶりプラス転換／新興市場スナップショット 5/ 8 09:12
広告
広告
広告