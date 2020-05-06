

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、独製造業受注、米ADP全米雇用報告など

＜国内＞



株式市場は振替休日のため休場



＜海外＞

07:45 NZ・失業率(1-3月) 4.0％

10:30 豪・小売売上高(3月) 0.5％

10:45 中・財新サービス業PMI(4月) 43.0

10:45 中・財新総合PMI(4月) 46.7

14:00 印・サービス業PMI(4月)

15:00 独・製造業受注(3月) -1.4％

17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(4月) 13.5

17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月) 11.7

18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(3月) 0.9％

21:15 米・ADP全米雇用報告(4月) -2.7万人

22:00 ブ・サービス業PMI(4月) 34.5

22:00 ブ・総合PMI(4月) 37.6



ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表(7日までに) 3.75％



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》