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今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、独製造業受注、米ADP全米雇用報告など

2020年5月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、独製造業受注、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞


株式市場は振替休日のため休場


＜海外＞
07:45　NZ・失業率(1-3月)　4.0％
10:30　豪・小売売上高(3月)　　0.5％
10:45　中・財新サービス業PMI(4月)　43.0
10:45　中・財新総合PMI(4月)　46.7
14:00　印・サービス業PMI(4月)
15:00　独・製造業受注(3月)　-1.4％
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(4月)　13.5
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月)　11.7
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(3月)　0.9％
21:15　米・ADP全米雇用報告(4月)　-2.7万人
22:00　ブ・サービス業PMI(4月)　34.5
22:00　ブ・総合PMI(4月)　37.6


ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表(7日までに)　3.75％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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