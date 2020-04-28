

*08:26JST 4/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（19783.22、+521.22）

・NYダウは上昇（24133.78、+358.51）

・ナスダック総合指数は上昇（8730.16、+95.64）

・シカゴ日経225先物は上昇（19790、大阪比+70）

・1ドル107円20-30銭

・SOX指数は上昇（1725.04、+22.48）

・VIX指数は低下（33.29、-2.64）

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・米原油先物は下落（12.78、-4.16）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス流行の長期化

・業績予想「未定」続出

・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項

・有効求人倍率（3月）

・失業率（3月）

・札幌証券取引所のエコミックがジャスダック上場

・キーエンス、信越化、OLC、JR東日本、NTTドコモなど大型銘柄の決算発表集中

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（2月）

・米消費者信頼感指数（4月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）初日（29日まで）《ST》