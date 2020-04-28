記事提供元：フィスコ
*08:26JST 4/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（19783.22、+521.22）
・NYダウは上昇（24133.78、+358.51）
・ナスダック総合指数は上昇（8730.16、+95.64）
・シカゴ日経225先物は上昇（19790、大阪比+70）
・1ドル107円20-30銭
・SOX指数は上昇（1725.04、+22.48）
・VIX指数は低下（33.29、-2.64）
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・米原油先物は下落（12.78、-4.16）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
・東京など主要都市封鎖懸念
留意事項
・有効求人倍率（3月）
・失業率（3月）
・札幌証券取引所のエコミックがジャスダック上場
・キーエンス、信越化、OLC、JR東日本、NTTドコモなど大型銘柄の決算発表集中
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（2月）
・米消費者信頼感指数（4月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）初日（29日まで）《ST》
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