*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 石川製作所、タカラバイオ、ウシオ電機など
銘柄名<コード>21日終値⇒前日比
石川製作所<6208> 1584 +137
金正恩氏重体との報道うけ情勢への不透明感への懸念から。
細谷火工<4274> 886 +30
金正恩氏重体との報道で防衛関連の一角に買い。
豊和工業<6203> 690 +18
防衛関連の一角として。
マクアケ<4479> 4395 -220
本田圭佑氏が代表を務めるファンドが保有株一部売却。
タカラバイオ<4974> 2526 +238
ワクチン量産体制構築報道が伝わる。
サイバーリンクス<3683> 1211 +105
政府の電子書類証明認定制度が手掛かり材料に。
明治海運<9115> 351 +37
原油保管先枯渇でタンカー需要増加思惑も。
ウシオ電機<6925> 1111 +85
ウイルス感染抑える紫外線照射装置開発と伝わる。
キャリアリンク<6070> 456 +5
10万円給付政策でマイナンバー関連として物色。
ラクスル<4384> 2344 +22
クレディ・スイス証券では新規に買い推奨。
日本エアーテック<6291> 1301 +90
院内感染防止関連として関心が続く。
ペプチドリーム<4587> 3975 +145
野村證券では目標株価を引き上げ。
ウエルシアホールディングス<3141> 8700 +290
スピード調整一巡で再度買い戻し優勢に。
宝ホールディングス<2531> 774 +22
タカラバイオの株価上昇を材料視。
ノーリツ鋼機<7744> 1126 +39
遠隔医療関連として見直しの動きからリバウンド継続。
IBJ<6071> 600 -119
20日にかけ大きく上昇した反動で利食い優勢に。
アステリア<3853> 551 -89
連日の株価急伸で過熱警戒感も強まる。
スプリックス<7030> 818 -126
20日にかけての一段高でリバウンドも一服感。
セラク<6199> 745 -111
節目の900円レベルでの戻り売り圧力も意識。
ダブル・スコープ<6619> 316 -42
高性能マスク増産で20日に大幅高の反動。
ラクーンホールディングス<3031> 648 -66
20日にかけて連日上昇の反動で戻り売りも。
カナミックネットワーク<3939> 648 -55
20日にかけて急騰の反動で利食い売り優勢。
カーブスホールディングス<7085> 479 -46
直近IPO株安の流れも波及か。
TOKYO BASE<3415> 261 -28
300円近辺までの上昇で戻り売り。
パーソルホールディングス<2181> 1017 -58
業績の先行き懸念拭えず戻り売り続く。《FA》
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