記事提供元：フィスコ
*13:59JST 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人---2020年3月度月次発電量実績を発表
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人<9283>は10日、同法人が保有する太陽光発電設備等の3月度の発電量実績を発表した。
発電所数は46基で、パネル出力が88.6MW、予想発電量は690万6,608kwh、実績発電量は648万281kwh、予想発電量に対する実績発電量は93.8％だった。《SF》
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