リケンテクノスがストップ高、コンビニなどのレジカウンター前の透明シートが材料視されたとの見方が

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■「緊急事態宣言」全国に拡大し抗菌・抗ウイルス製品に需要増の期待
リケンテクノス<4220>(東1)は4月17日、飛び出すように始まり、9時30分前にストップ高の461円(80円高)で売買され、急伸商状となっている。
16日、「緊急事態宣言」が全国に拡大されると伝えられ、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでレジの前に飛沫防止のビニールカーテンなどを張る動きが全国に拡大するとの見方で注目されているようだ。
同社の製品に、抗菌・抗ウイルス性および安全性を認証するSIAAマークを取得した世界で初めてのウィンドウフィルム「RIKEGUARD FILM(リケガードフィルム)」シリーズ)がある。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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