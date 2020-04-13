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ワットマン　急伸、前期配当を増額修正／新興市場スナップショット

2020年4月13日 12:34

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記事提供元：フィスコ


*12:34JST <9927> ワットマン 1540 +146
急伸。20年3月期の年間配当を従来予想の30.00円から60.00円（前期実績30.00円）に増額修正している。利益構造改革による中長期的な増益基調が見込まれるため。同社は3月16日、同期の営業利益を従来予想の1.58億-2.33億円から3.00億円に上方修正している。また、21年3月期の年間配当についても、新型コロナウイルス終息後の期間損益が20年3月期と同水準に回復すれば、配当額を維持する方針としている。《US》

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