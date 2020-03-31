ニューテック　一時ストップ高、20年2月期の営業利益予想を上方修正／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*12:41JST <6734> ニューテック 1926 +286
一時ストップ高。20年2月期の営業利益を従来予想の2.60億円から3.59億円（前期実績2.09億円）に上方修正している。利益率の高いハードウエアに付加価値を付けたAI・ディープラーニング、監視カメラ向けストレージサーバやアプライアンス製品群の販売が好調だった。《US》
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