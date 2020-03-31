マーケット RSS

 

Delta-Fly　Pharmaは抗がん剤候補の国内臨床第2相試験の症例登録完了が注目され8.8%高

2020年3月31日 09:57

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■「DFP-14323」数カ月以内に全症例の病勢コントロール判定が完了の見込み

　Delta-Fly　Pharma(デルタフライ・ファーマ)<4598>(東マ)は3月31日、反発し、取引開始後に8.8%高の810円(66円高)まで上げている。

　31日朝、「DFP-14323国内臨床第2相試験の症例登録完了に関するお知らせ」を発表し、抗がん剤候補化合物DFP-14323について、今後、数カ月以内に全ての症例の病勢コントロールに関する判定が完了する見込みだとした。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
アルコニックスは調整一巡、２１年３月期収益回復期待（2020/02/18）
エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）
【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）
【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 大研医器が急伸一段高、「志村けんさん死去」も材料視されたとの見方
  2. 原油価格は強気にも弱気にも見られにくい状況か　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  3. 相場展望3月30日号　前週の株価反発は (1) 本格反騰か (2) 2番底狙う兆しか
  4. 【ドル円・3月第4週】上値を固める展開、売り優勢が見えた【テクニカル分析】
  5. マンガンとチタンからなる高性能リチウム電池正極材を開発　横浜国大
  1. クルマは『ハンドルで曲がるべきか? アクセルで曲がるべきか?』それが問題だ (3/3)
  2. クルマは『ハンドルで曲がるべきか? アクセルで曲がるべきか?』それが問題だ (1/3)
  3. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  4. クルマは『ハンドルで曲がるべきか? アクセルで曲がるべきか?』それが問題だ (2/3)
  5. 炭素の紐で宇宙のゴミを除去　JAXAと人工流れ星ベンチャー企業が提携
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. スバル・新型レヴォーグの1.8Lリーンターボエンジン、ボクサーで熱効率40%達成
  3. 【ホンダが危ない】ホンダ系サプライヤー・ケーヒン (1/2) トヨタからの受注にかける思い
  4. クルマは『ハンドルで曲がるべきか? アクセルで曲がるべきか?』それが問題だ (3/3)
  5. 【ホンダが危ない】ホンダ系サプライヤー・ケーヒン (2/2) 資金効率は「ジャストインタイム」

広告