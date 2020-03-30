ＮｅｘＴｏｎｅ　本日IPO、初値1660円、公開価格を2.4％下回る　著作権等管理やデジタルコンテンツディストリビューション／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*09:25JST ＮｅｘＴｏｎｅ
公開価格（1700円）を2.4％下回る1660円で初値を付けた。会社設立は00年9月29日。著作権等管理、デジタルコンテンツディストリビューション、キャスティング・コンサルティングなどが主な事業。20年3月期の営業利益予想は前期比53.2％増の2.79億円。ストリーミング配信許諾の促進や投稿型映像配信サービスで、原盤使用料の増加を見込む。第3四半期累計の実績は2.52億円で、進捗率は90.3％。《HH》
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