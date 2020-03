トム・ミッシュ新作アルバム『What Kinda Music』ユセフ・デイズとコラボ

トム・ミッシュ(Tom Misch)の新作アルバム『What Kinda Music』が、2020年4月24日(金)にリリースされる。

■トム・ミッシュ待望の新作アルバムは、ユセフ・デイズとのコラボ作品

ジャズ、ソウル、ヒップホップ、ディスコなど複数ジャンルを融合した独自の音楽性で、ネオ・ソウルシーンを率いる新世代のギターヒーロー、トム・ミッシュ。「グリーンルームフェスティバル'19」ではトリを務め、「フジロック・フェスティバル'20」への出演も決定している気鋭のマルチプレイヤー/プロデューサーだ。

その名を世界に大きく轟かせるきっかけとなったデビューアルバム『ジオグラフィー』に続く2年ぶりのアルバムとなる本作『What Kinda Music』は、トムと同じくロンドンを拠点にするジャズドラマー、ユセフ・デイズ(Yussef Dayes)とコラボレーションアルバム。国内盤には、表題曲の「What Kinda Music」を含む全16曲が収録されている。

■アルバム収録の2曲が先行リリース

また、アルバムのリリースに先駆けて収録曲の「Lift Off(feat Rocco Palladino)」と「Kyiv」を先行リリース。この2曲のミュージック・ビデオも併せて公開されている。

■作品情報

トム・ミッシュ 新作アルバム『What Kinda Music』

発売日:2020年4月24日(金)

国内盤価格:2,500円+税

<国内盤アルバム・トラックリスト>

1. What Kinda Music

2. Festival

3. Nightrider(feat Freddie Gibbs)

4. Tidal Wave

5. Sensational

6. The Real

7. Lift Off(feat Rocco Palladino)

8. I Did It For You

9. Last 100

10. Kyiv

11. Julie Mangos

12. Storm Before the Calm (feat Kaidi Akinnibi)

13. Saddle ※

14. Tidal Wave Outro ※

15. Seagulls ※

16. What Kinda Music (Jordan Rakei Remix) ★

国内盤ボーナス・トラック4曲収録(※=海外デラックスLP盤収録/★=デジタル・ボーナス・トラック)