マーケット RSS

 

アルコニックスが自社株買いと3月期末の株主優待内容を発表

2020年3月27日 16:46

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■発行株数の3.1%に当たる80万株・8億円を上限に4月1日開始

　アルコニックス<3036>(東1)は3月27日の夕方、自己株式取得(自社株買い)と2020年3月期末の株主優待内容を発表した。

　自社株買いは、普通株式80万株(自己株式を除く発行済株式総数の3.1%)または取得総額8億円を上限として、2020年4月1日から同年10月31日まで、証券会社一任方式による市場買付にて実施する。

■優待ギフトカタログからお好みの商品を選択

　また、2020年3月期末の株主優待内容は、保有株数(1単元:100株以上)と保有年数に応じて優待ギフトカタログからお好みの商品を選択する。詳細は同社ホームページ(https://www.alconix.com/index.php)「IR新着情報」まで。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
アルコニックスは調整一巡、２１年３月期収益回復期待（2020/02/18）
エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）
【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）
【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. イグニス　新型コロナウイルス感染症の影響について発表
  2. 相場展望3月26日号　今週の日経平均上昇は異常、短期か、むしろ警戒
  3. NY原油：大幅反落で22.60ドル、世界の石油需要は急速に後退
  4. 人工呼吸器の関連株が高く旭化成は米国での増産が好感されフクダ電子はストップ高
  5. 日経平均テクニカル:3連騰、連日「陽の丸坊主」状も売られ過ぎ解消
  1. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  2. 下落する商品先物取引市場　現状と今後について
  3. 相場展望3月23日号　『夜明け前が1番暗い』欧米でパニック売りが爆発　欧米のコロナによる混乱はこれからがピーク
  4. GPIFはコロナショックでどうなる?
  5. イグニス　新型コロナウイルス感染症の影響について発表
  1. コロナショックは終焉するのか? 底値はいくら?
  2. コロナショックに追い打ちをかける原油暴落の我慢比べ
  3. 相場展望3月17日号　現在は極端に売られ過ぎ、だが買いは4月前半か　新型コロナウイルスはいずれ終息
  4. 新型コロナを乗り切って資産を増やすチャンスに
  5. 個人投資家にとってコロナショックの真の敵は、「今じゃない」という言葉

広告

写真で見るニュース

  • 小惑星ベンヌ　(c) NASA
  • Flow Machines Professional（画像：ソニーコンピュータサイエンス研究所の発表資料より）
  • うめきた2期の完成イメージ（阪急阪神ホールディングス発表資料より）
  • BMW 1シリーズ。（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
  • 「星形成プロジェクト」による3つの領域（オリオンA領域、わし座領域（Aquila Rift）、 M17領域）の一酸化炭素輝線強度の電波地図 (c) 国立天文台
  • 日野プロフィアベースの燃料電池大型トラックのイメージ。（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術（29）

相場展望3月26日号　今週の日経平均上昇は異常、短期か、むしろ警戒

研究の概要（写真：岡山大学の発表資料より）

岡山大ら、チタン使った生体軟組織用接着剤を開発　インプランタブル端末に応用

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体