アルコニックスが自社株買いと3月期末の株主優待内容を発表

■発行株数の3.1%に当たる80万株・8億円を上限に4月1日開始

アルコニックス<3036>(東1)は3月27日の夕方、自己株式取得(自社株買い)と2020年3月期末の株主優待内容を発表した。

自社株買いは、普通株式80万株(自己株式を除く発行済株式総数の3.1%)または取得総額8億円を上限として、2020年4月1日から同年10月31日まで、証券会社一任方式による市場買付にて実施する。

■優待ギフトカタログからお好みの商品を選択

また、2020年3月期末の株主優待内容は、保有株数(1単元:100株以上)と保有年数に応じて優待ギフトカタログからお好みの商品を選択する。詳細は同社ホームページ(https://www.alconix.com/index.php)「IR新着情報」まで。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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