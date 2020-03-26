アディッシュ　初値2101円、公開価格の1.7倍、ソーシャルアプリ向けサポートなどカスタマーリレーション／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:18JST
公開価格（1230円）の1.7倍となる2101円で初値を付けた。会社設立は14年10月1日。主な事業はソーシャルアプリ向けサポート、ソーシャルリスク投稿モニタリングやネットいじめ対策などのカスタマーリレーション。20年12月期の営業利益予想は前期比43.2％増の1.87億円。ソーシャルアプリサポートとインターネットモニタリングサービスが順調に推移すると見込む。《US》
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