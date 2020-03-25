

*08:16JST 3/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（18092.35、+1204.57）

・NYダウは上昇（20704.91、+2112.98）

・ナスダック総合指数は上昇（7417.86、557.18)

・シカゴ日経225先物は上昇（18950、大阪比+680）

・SOX指数は上昇（1491.83、+149.71）

・米原油先物は上昇（24.01、+0.65）

・日銀のETF購入

・大型財政出動による景気下支え

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・1ドル111円30-40銭

・VIX指数は上昇（61.67、+0.08）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス感染の世界的拡大

・東京五輪の延期

・消費増税による景気下押し

留意事項

・日銀金融政策決定会合における主な意見（3月16日分）

・外食売上高（2月）

・NTTドコモが5G商用サービス開始

・ジャパンディスプレイが臨時株主総会を開催

・ヴィスが新規上場

・独IFO企業景況感指数（3月）

・英消費者物価指数（2月）

・米耐久財受注（2月）

・米FHFA住宅価格指数（1月）

・インドネシア市場は休場《ST》