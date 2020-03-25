記事提供元：フィスコ
*08:16JST 3/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（18092.35、+1204.57）
・NYダウは上昇（20704.91、+2112.98）
・ナスダック総合指数は上昇（7417.86、557.18)
・シカゴ日経225先物は上昇（18950、大阪比+680）
・SOX指数は上昇（1491.83、+149.71）
・米原油先物は上昇（24.01、+0.65）
・日銀のETF購入
・大型財政出動による景気下支え
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・1ドル111円30-40銭
・VIX指数は上昇（61.67、+0.08）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス感染の世界的拡大
・東京五輪の延期
・消費増税による景気下押し
留意事項
・日銀金融政策決定会合における主な意見（3月16日分）
・外食売上高（2月）
・NTTドコモが5G商用サービス開始
・ジャパンディスプレイが臨時株主総会を開催
・ヴィスが新規上場
・独IFO企業景況感指数（3月）
・英消費者物価指数（2月）
・米耐久財受注（2月）
・米FHFA住宅価格指数（1月）
・インドネシア市場は休場《ST》
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