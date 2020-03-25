

*06:25JST 米国株は大幅反発、大規模経済支援策の成立期待高まる（24日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）

JUN20

Ｏ 17860（ドル建て）

Ｈ 19460

Ｌ 17825

Ｃ 19435 大証比+1165（イブニング比+505）

Vol 7075



JUN20

Ｏ 17355（円建て）

Ｈ 19040

Ｌ 17300

Ｃ 18950 大証比+680（イブニング比+20）

Vol 94789

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）

トヨタ<7203>、ＮＴＴ<9432>、ファナック<6954>、ソフトバンクＧ<9984>、ソニー<67

58>、任天堂<7974>、ファーストリテイリング<9983>、三井住友<8316>、三菱商<8058

>、ＨＯＹＡ<7741>、富士フイルム<4901>、資生堂<4911>、エーザイ<4523>、富士通<6

702>、ＴＤＫ<6762>など、対東証比較（1ドル111.37円換）で全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 116.35 5.25 6479 226

9432 （NTTYY） NTT 22.58 0.22 2515 77.5

6954 （FANUY） ファナック 13.52 1.52 15057 667

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 17.73 1.92 3948 157

6758 （SNE） ソニー 57.00 4.10 6348 150

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.89 0.41 433 12.1

7974 （NTDOY） 任天堂 44.64 1.66 39772 1162

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 42.86 6.00 47730 1360

7267 （HMC） ホンダ 21.74 1.88 2421 76

8316 （SMFG） 三井住友 5.18 0.57 2884 111.5

8058 （MSBHY） 三菱商 44.00 1.40 2450 100.5

8001 （ITOCY） 伊藤忠 41.88 4.01 2332 80.5

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 44.68 3.32 4975 271

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.33 0.20 130 4.1

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 78.90 1.17 8787 553

7751 （CAJ） キヤノン 21.69 1.47 2416 85

6902 （DNZOY） デンソー 16.30 1.64 3631 207

8031 （MITSY） 三井物 286.43 24.73 1595 79.5

6503 （MIELY） 三菱電 23.20 1.78 1292 82

4901 （FUJIY） 富士フイルム 44.34 1.94 4938 212

4911 （SSDOY） 資生堂 55.39 4.70 6168 203

5108 （BRDCY） ブリヂストン 14.88 0.97 3314 146

8802 （MITEY） 菱地所 14.14 2.31 1575 71.5

4523 （ESALY） エーザイ 64.86 4.50 7223 344

7733 （OCPNY） オリンパス 13.67 1.64 1522 64.5

8267 （AONNY） イオン 20.14 0.94 2242 29

9735 （SOMLY） セコム 18.66 1.88 8315 275

2503 （KNBWY） キリン 19.42 0.24 2163 113

6702 （FJTSY） 富士通 16.24 1.13 9043 334

8591 （IX） オリックス 60.90 6.90 1356 62.5

6301 （KMTUY） コマツ 16.68 1.86 1858 134

1925 （DWAHY） 大和ハウス 22.84 1.25 2543 95.5

7270 （FUJHY） SUBARU 9.72 1.04 2165 87.5

8053 （SSUMY） 住友商 11.58 0.76 1290 47.5

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.29 0.53 478 34.5

7201 （NSANY） 日産自 6.92 0.22 386 19.2

3938 （LN） LINE 46.11 1.10 5135 65

1928 （SKHSY） 積水ハウス 15.86 0.14 1766 74

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.84 0.18 3168 127

6645 （OMRNY） オムロン 50.16 4.95 5586 186

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 79.25 15.21 8826 576

8002 （MARUY） 丸紅 49.17 2.82 548 -26.3

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.26 0.20 2926 126

3407 （AHKSY） 旭化成 12.96 0.82 721 36.3

2802 （AJINY） 味の素 16.77 2.06 1868 131

5802 （SMTOY） 住友電 10.18 -0.05 1134 81

6586 （MKTAY） マキタ 27.78 2.23 3094 174

6988 （NDEKY） 日東電 22.48 3.04 5006 271

3402 （TRYIY） 東レ 8.54 1.00 476 17.9

7912 （DNPLY） 大日印 9.71 0.41 2163 120

（時価総額上位50位、1ドル111.37円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8355 （SHZUY） 静岡銀 67.89 756 74 10.85

7752 （RICOY） リコー 8.10 902 87 10.67

6839 （FUAIY） 船井電機 0.78 434 38 9.60

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.29 478 34.5 7.78

6301 （KMTUY） コマツ 16.68 1858 134 7.77

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

1801 （TISCY） 大成建 6.22 2772 -170 -5.78

3591 （WACLY） ワコールＨＤ 98.10 2185 -133 -5.74

5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 29.01 3231 -184 -5.39

8002 （MARUY） 丸紅 49.17 548 -26.3 -4.58

6448 （BRTHY） ブラザー 28.63 1594 -26 -1.60



「米国株式市場概況」（24日）

ＮＹＤＯＷ

終値：20704.91 前日比：2112.98

始値：19722.19 高値：20737.70 安値：19649.25

年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：7417.86 前日比：557.18

始値：7196.15 高値：7418.38 安値：7169.86

年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：2447.33 前日比：209.93

始値：2344.44 高値：2449.71 安値：2344.44

年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.395％ 米10年国債 0.847％



米国株式相場は大幅反発。ダウ平均は2112.98ドル高の20704.91ドル、ナスダックは55

7.18ポイント高の7417.86ポイントで取引を終了した。米国上院は交渉が難航していた

新型ウイルスに対処する大規模経済支援策で、共和・民主党の合意成立が近いとの期

待に買いに拍車がかかった。また、トランプ大統領が復活祭（イースター）までに経

済を再開させたい考えを示すと、一段の上昇に繋がった。セクター別では、自動車・

自動車部品、耐久消費財・アパレルが大幅上昇。一方で、食・生活必需品小売りは唯

一下落した。

政府支援期待から、航空機メーカーのボーイング（BA）、大手自動車メーカーのGM（G

M）は大きく上昇。自動車大手のフォード（F）、化学素材メーカのスリーエム(MMM)、

複合企業のゼネラル・エレクトリック（GE）は連携して人工呼吸器の製造に着手する

と発表し大きく上昇した。航空大手デルタ航空（DAL）は米国の格付会社S&Pが同社の

格付けを「投資不適格級」まで引き下げたものの、政府支援期待から上昇。石油大手

のシェブロン（CVX）は2020年の業績見通しを引き下げ、自社株買いを保留にすると発

表して上昇した。

ダウ平均株価は1933年来で最大の上昇率を記録した。

Horiko Capital Management LLC《FA》