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今日の注目スケジュール：貿易収支、欧ユーロ圏CPI、米パウエルFRB議長が記者会見など

2020年3月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、欧ユーロ圏CPI、米パウエルFRB議長が記者会見など
＜国内＞
08:50　貿易収支(2月)　9700億円　-1兆3132億円
08:50　輸出(2月)　-4.2％　-2.6％
08:50　輸入(2月)　-14.2％　-3.6％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
16:00　訪日外客数(2月)


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＜海外＞
06:45　NZ・経常収支(10-12月)　-28.33億NZドル　-63.51億NZドル
16:00　欧・新車販売台数(2月)　　-7.5％
17:00　南ア・消費者物価指数(2月)　4.5％　4.5％
19:00　欧・貿易収支(1月)　　231億ユーロ
19:00　欧・ユーロ圏CPI(2月)　0.2％　0.2％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(3月)　　0％
21:30　米・住宅着工件数(2月)　150.0万戸　156.7万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(2月)　150.0万戸　155.0万戸
21:30　加・消費者物価指数(2月)　　2.4％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　0.25％　0.25％
30:00　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表　4.00％　4.25％


ブ・CNI産業信頼感(3月、19日までに)　　64.8

米・連邦公開市場委員会(FOMC)終了後、経済予測発表、パウエルFRB議長が記者会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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