*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、欧ユーロ圏CPI、米パウエルFRB議長が記者会見など
＜国内＞
08:50 貿易収支(2月) 9700億円 -1兆3132億円
08:50 輸出(2月) -4.2％ -2.6％
08:50 輸入(2月) -14.2％ -3.6％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
16:00 訪日外客数(2月)
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＜海外＞
06:45 NZ・経常収支(10-12月) -28.33億NZドル -63.51億NZドル
16:00 欧・新車販売台数(2月) -7.5％
17:00 南ア・消費者物価指数(2月) 4.5％ 4.5％
19:00 欧・貿易収支(1月) 231億ユーロ
19:00 欧・ユーロ圏CPI(2月) 0.2％ 0.2％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(3月) 0％
21:30 米・住宅着工件数(2月) 150.0万戸 156.7万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(2月) 150.0万戸 155.0万戸
21:30 加・消費者物価指数(2月) 2.4％
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
30:00 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表 4.00％ 4.25％
ブ・CNI産業信頼感(3月、19日までに) 64.8
米・連邦公開市場委員会(FOMC)終了後、経済予測発表、パウエルFRB議長が記者会見
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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