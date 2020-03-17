記事提供元：フィスコ
*16:18JST 【M&A速報：2020/03/17（2）】インタースペース、学習塾ポータルサイト運営のユナイトプロジェクトを買収
■ママ向けコミュニティサイト運営のインタースペース<2122>、学習塾ポータルサイト「塾シル」運営のユナイトプロジェクトを買収
■伊藤忠商事<8001>、米国ミネソタ州・ネブラスカ州の風力発電所に出資
■YouTuberのJJコンビら、ITスタートアップ企業を対象とする独立系ベンチャーキャピタル「iFund1号投資事業有限責任組」を設立
■Wizと早稲田ユナイテッドの合弁会社Wizユナイテッド、Jリーグ参入を目指すサッカークラブ「FC大阪」と資本業務提携 アスリートの人材育成が軸
■エネルギーマネジメントサービス等展開の台湾NextDrive、ソフトバンク傘下のARM Holdingsが管理するARM IoT Fundなどから資金調達を実施
■金属の特注部品の商取引プラットフォーム「ミツリ(Mitsuri)」提供会社Catallaxy、総額約3.25億円の資金調達を実施
■パートナーエージェント<6181>、結婚式二次会プロデュースのpmaを買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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