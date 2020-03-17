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【M&A速報：2020/03/17（2）】インタースペース、学習塾ポータルサイト運営のユナイトプロジェクトを買収

2020年3月17日 16:18

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記事提供元：フィスコ


*16:18JST 【M&A速報：2020/03/17（2）】インタースペース、学習塾ポータルサイト運営のユナイトプロジェクトを買収
■ママ向けコミュニティサイト運営のインタースペース<2122>、学習塾ポータルサイト「塾シル」運営のユナイトプロジェクトを買収

■伊藤忠商事<8001>、米国ミネソタ州・ネブラスカ州の風力発電所に出資

■YouTuberのJJコンビら、ITスタートアップ企業を対象とする独立系ベンチャーキャピタル「iFund1号投資事業有限責任組」を設立

■Wizと早稲田ユナイテッドの合弁会社Wizユナイテッド、Jリーグ参入を目指すサッカークラブ「FC大阪」と資本業務提携　アスリートの人材育成が軸

■エネルギーマネジメントサービス等展開の台湾NextDrive、ソフトバンク傘下のARM Holdingsが管理するARM IoT Fundなどから資金調達を実施

■金属の特注部品の商取引プラットフォーム「ミツリ(Mitsuri)」提供会社Catallaxy、総額約3.25億円の資金調達を実施

■パートナーエージェント<6181>、結婚式二次会プロデュースのpmaを買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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