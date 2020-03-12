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【M&A速報：2020/03/12（1）】前田建設工業、前田道路の協業提案を拒否　TOBは撤回せず

2020年3月12日 12:42

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記事提供元：フィスコ


*12:42JST 【M&A速報：2020/03/12（1）】前田建設工業、前田道路の協業提案を拒否　TOBは撤回せず
■前田建設工業<1824>、前田道路<1883>の協業提案を拒否　TOBは撤回せず

■音声自動文字起こしサービス「Smart書記」提供のエピックベース、メディアドゥから独立し総額8500万円の資金調達を実施

■次世代移動サービス事業のMaaS Tech Japan、グロービス・キャピタル・パートナーズから資金調達を実施

■東芝機械<6104>、オフィスサポートから3月11日付で受領した書簡についての回答を公表

■チトセア投資、ユニゾHD<3258>へのTOB買付期間を3月26日までに延長

■総合建設業の田名部組、同業の中亀建設と経営統合

■アイスタディ<2345>、FAサービスや経済調査レポート提供のフィスコ経済研究所と資本業務提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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