

*08:11JST 3/12

[強弱材料]

強気材料

・1ドル104円40-50銭

・世界的な追加金融緩和期待

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（19416.06、-451.06）

・NYダウは下落（23553.22、-1464.94）

・ナスダック総合指数は下落（7952.05、392.20)

・シカゴ日経225先物は下落（19165、大阪比-205）

・SOX指数は下落（1562.54、-93.96）

・VIX指数は上昇（53.90、+6.60）

・米原油先物は下落（32.98、-1.38）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス感染の世界的拡大

・消費増税による景気下押し

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・国内企業物価指数（2月）

・日銀営業毎旬報告（先週）

・東京オフィス空室率（2月）

・ユーロ圏鉱工業生産（1月）

・米生産者物価指数（2月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表

・ラガルドECB総裁が記者会見《ST》