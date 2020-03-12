記事提供元：フィスコ
*08:11JST 3/12
[強弱材料]
強気材料
・1ドル104円40-50銭
・世界的な追加金融緩和期待
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（19416.06、-451.06）
・NYダウは下落（23553.22、-1464.94）
・ナスダック総合指数は下落（7952.05、392.20)
・シカゴ日経225先物は下落（19165、大阪比-205）
・SOX指数は下落（1562.54、-93.96）
・VIX指数は上昇（53.90、+6.60）
・米原油先物は下落（32.98、-1.38）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス感染の世界的拡大
・消費増税による景気下押し
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・国内企業物価指数（2月）
・日銀営業毎旬報告（先週）
・東京オフィス空室率（2月）
・ユーロ圏鉱工業生産（1月）
・米生産者物価指数（2月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表
・ラガルドECB総裁が記者会見《ST》
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