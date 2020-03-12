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今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、欧ユーロ圏鉱工業生産、欧ECBが政策金利発表など

2020年3月12日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、欧ユーロ圏鉱工業生産、欧ECBが政策金利発表など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　景況判断BSI大企業全産業(1-3月)　　-6.2
08:50　景況判断BSI大企業製造業(1-3月)　　-7.8
08:50　国内企業物価指数(2月)　1.1％　1.7％
10:00　営業毎旬報告(先週)
11:00　東京オフィス空室率(2月)　　1.53


＜海外＞
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産(1月)　1.2％　-2.1％
21:00　印・CPI(2月)　6.70％　7.59％
21:00　印・鉱工業生産(1月)　0.4％　-0.3％
21:30　米・生産者物価コア指数(2月)　1.7％　1.7％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.6万件
21:45　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　0％　0％


印・貿易収支(2月、15日までに)　-114.0億ドル　-151.7億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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