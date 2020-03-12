記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京オフィス空室率、欧ユーロ圏鉱工業生産、欧ECBが政策金利発表など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 景況判断BSI大企業全産業(1-3月) -6.2
08:50 景況判断BSI大企業製造業(1-3月) -7.8
08:50 国内企業物価指数(2月) 1.1％ 1.7％
10:00 営業毎旬報告(先週)
11:00 東京オフィス空室率(2月) 1.53
＜海外＞
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産(1月) 1.2％ -2.1％
21:00 印・CPI(2月) 6.70％ 7.59％
21:00 印・鉱工業生産(1月) 0.4％ -0.3％
21:30 米・生産者物価コア指数(2月) 1.7％ 1.7％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.6万件
21:45 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 0％ 0％
印・貿易収支(2月、15日までに) -114.0億ドル -151.7億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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