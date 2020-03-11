三菱商事が高い、直近の下げによりPERなど割安感強まる

■3月期末の予想配当は68円、1株利益は339円33銭

三菱商事<8058>(東1)は3月11日、出直り基調で始まり、取引開始後に2510.0円(49.5円高)をつけて2日ぶりに2500円台を回復している。

3月10日に一時2335.0円まで下押し、今3月期末の予想配当68円が利回りにして2.9%台に達した上、通期の予想1株利益339.33円に基づくPERも6%台に低下。割安感が強まったとの見方が出ている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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