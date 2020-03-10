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出来高変化率ランキング（13時台）～ニューフレア、ギガプライズなどがランクイン

2020年3月10日 14:32

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記事提供元：フィスコ


*14:32JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ニューフレア、ギガプライズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月10日　13:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3652> DMP　　　　　　 　417800 　43940　 850.84% -11.78%
<2039> 原油ベア　　　　　 　65100 　11664.4　 458.11% -4.93%
<1671> WTI原油　　　　 　2804514 　533150　 426.03% -8.68%
<1456> 大和２２５ベア　　　　 　125697 　24061.2　 422.41% -0.55%
<7059> コプロHD　　　　 　88600 　17140　 416.92% 2.01%
<6256>* ニューフレア　　　 　45700 　9200　 396.74% 0%
<3830>* ギガプライズ　　　　 　312000 　77060　 304.88% -9.95%
<3633> GMOペパ　　　　 　79300 　19620　 304.18% -3.07%
<4482> ウィルズ　　　　　 　159200 　39480　 303.24% -8.47%
<1475> iSTOPIX　　 　873522 　226782.8　 285.18% 1.07%
<1369> ＤＩＡＭ・日経　　 　18816 　4938.6　 281.00% 0.81%
<6837> 京写　　　　　　　 　456400 　120400　 279.07% 3.39%
<1580> ２２５インバー　　　　 　511740 　137872　 271.17% -0.67%
<1571> 日経インバＥＴ　　　 　5121871 　1539024　 232.80% -0.42%
<1398> ＳＭＡＭ　Ｊリ　　 　214650 　66176　 224.36% -2.12%
<1699> 野村原油　　　　　 　13229020 　4092374　 223.26% -0.93%
<6776> 天昇電　　　　　　 　619200 　195160　 217.28% -7.87%
<2038> 原油ブル　　　　　 　4594772 　1501193　 206.07% -19.63%
<7774> J・TEC　　　　 　395000 　130460　 202.77% -4.69%
<1717> 明豊ファシリ　　　 　393800 　133280　 195.47% 4.65%
<1552> ＶＩＸ短期先物　　 　2001930 　692033.4　 189.28% -3.17%
<3356>* テリロジー　　　　 　1463000 　525760　 178.26% -13.07%
<4382> HEROZ　　　　 　345300 　127040　 171.80% -4.77%
<4331> T&Gニーズ　　　 　273400 　101960　 168.14% 6.26%
<3756>* 豆蔵　　　　　　　 　567600 　217620　 160.82% -0.43%
<2035> 日経VI　　　　　 　1223080 　470558.2　 159.92% -3.37%
<8566> リコーリース　　　 　328100 　131340　 149.81% -4.39%
<7740>* タムロン　　　　　 　234000 　93800　 149.47% -6.02%
<3476>* 投資法人みらい　　 　51008 　20498.4　 148.84% -2.46%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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