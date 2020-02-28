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U.S.M.Hなど／来週の買い需要

2020年2月28日 21:42

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記事提供元：フィスコ


[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <8278> ;フジ;383%;413900;0.03;1608;-68 <7611> ;ハイデ日高;313%;843400;0.07;1631;-100 <3222> ;U.S.M.H;284%;1428300;0.03;855;-35 <9946> ;ミニストップ;237%;352000;0.04;1433;-18 <7520> ;エコス;197%;111800;0.33;1419;-97 <9982> ;タキヒヨー;195%;53600;0.03;1415;-133 <3048> ;ビックカメラ;194%;2915300;0.10;953;-36 <9993> ;ヤマザワ;179%;32300;0.06;1462;-125 <4668> ;明光ネット;144%;239800;0.11;810;-30 <9601> ;松竹;133%;112000;0.10;11610;-870 <8038> ;東都水;123%;7400;0.80;2650;-82 <9994> ;やまや;113%;30700;0.36;2063;-53 <9052> ;山陽電;105%;64800;0.16;1918;-72 <6640> ;第一精工;103%;376800;0.83;1928;-147 <7514> ;ヒマラヤ;100%;48400;0.04;719;-79 <9046> ;神電鉄;92%;12200;0.11;3895;-5 <3178> ;チムニー;79%;66400;0.17;1897;-142 <6240> ;ヤマシンF;73%;378500;0.54;676;-27 <4848> ;フルキャスト;71%;259000;1.89;1890;-93 <2215> ;第一パン;61%;9500;2.14;802;-70


[コメント]

U.S.M.Hの信用倍率は1倍を下回る売り長の需給状況が慢性化している。しかし、足元のもち合いレンジを下放れる格好から新規売りが積み上がっている。トレンド悪化による戻り待ちの売り圧力が意識されやすい。《FA》

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