記事提供元：フィスコ
*17:00JST 【M&A速報：2020/02/21（2）】サーバーワークス、デジタルプロダクト開発事業のモンスター・ラボと資本業務提携
■フォスター電機<6794>、米ベインキャピタルによる昭和飛行機工業<7404>へのTOBに全保有株を応募
■西日本シティ銀行が出資するQB第一号ファンド、テクノロジーとデザインによる体験型コンテンツシステム開発のしくみデザインに出資
■ソフトウェア・アプリ提供のルクレ、子会社でフォトプロダクツ・ビジネスソリューション提供のDigiBookを吸収合併
■サーバーワークス<4434>、デジタルプロダクト開発事業のモンスター・ラボと資本業務提携
■エムティーアイ<9438>、経費精算クラウドサービス「Staple」提供のクラウドキャストを連結子会社化
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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