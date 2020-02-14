*12:52JST 【M&A速報：2020/02/14（1）】AppBank、スマホアクセサリー販売子会社AppBank Store株を譲渡
■AppBank<6177>、スマホアクセサリー販売等展開の子会社AppBank Storeの株式を同社代表取締役に譲渡 経営資源をメディア事業に集中
■エアトリ<6191>(旧エボラブルアジア)、クラウド選挙活動支援ツール「スマート選挙」提供のセンキョに出資
■CG・VFX デジタル映像制作のグラフィニカ、デジタルアニメーション制作子会社のバンブーマウンテンと合併
■成果報酬型の訪日外国人送客サービス「NPパス」提供のニッポンパスポート、総額2億円の資金調達を実施
■サッポロ合同会社、ユニゾHD<3258>へのTOB買付期間を2月28日まで延長
■大広の子会社で広告制作関連事業の大広WEDO、大広ONESと合併
■精密部品設計のティー・ピー・エス、子会社で金属プレス・組立部品製造の東北テクトロンと合併
■第一交通産業<9035>子会社の第一交通サービス、山口県岩国市の玖珂駅構内タクシーを買収
■鬼怒川ゴム工業、子会社の帝都ゴムを吸収合併
■鬼怒川ゴム工業、子会社で金型・治工具等製造販売のキヌテックを吸収合併
■エア・ウォーター<4088>、電子部品実装基板の試作専門メーカーの信越リードを買収
■ノーリツ<5943>、ベトナムの浄水器・家電メーカーKangaroo社に出資 持ち分法適用関連会社化
■ササクラ<6303>、騒音防止関連事業を子会社のササクラ・エーイーに4月1日付で承継
■LITALICO<6187>、インターネットメディア・プラットフォーム事業を分社化
■コスモエネHD<5021>、IT事業子会社のコスモエネルギーシステムズを吸収合併
■アサヒグループHD<2502>、国内食品事業を再編
■サッポロHD<2501>、グループ体制を再編
■オーウエル<7670>、メキシコの塗装関連事業子会社の増資を実施
■サンオータス<7623>、新車販売子会社のモトーレン東洋とメトロポリタンモーターズの株式を譲渡 エネルギー・MaaS関連事業に集中
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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