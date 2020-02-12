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ピックルスコーポレーションのグループ企業である株式会社ОHは7月10日より事業を開始

2020年2月12日 09:29

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■当初計画した投資金額を3億円上回る10億円になる見込み

　ピックルスコーポレーション<2925>(東1)のグループ企業である株式会社ОHは、これまで開業に向けて準備を進めてきたが、7月10日より事業開始することが決まった。

　施設の設計変更や見直しを行った結果、当初計画した投資金額を3億円上回る10億円になる見込み。

　施設名は、「OH！！！発酵・健康・食の魔法」とし、飯能市にピーネカフェ棟、レストラン棟、ショッピング棟、体験・ワークショップ棟を建設する。

　全国に販売網を持つ同社に新規事業が加わることから今後の展開が期待される。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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