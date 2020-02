“蝶々”が止まるハイヒール型チョコレート、ザ・プリンス パークタワー東京のバレンタイン

ザ・プリンス パークタワー東京は、2種類のバレンタイン・ホワイトデー限定チョコレートを、2020年2月7日(金)から3月14日(土)まで販売する。

「Talon haut」は、かわいいハイヒールをモチーフにしたチョコレート。かかとにあしらった大きな“蝶々”や足元に転がる口紅、コンパクトも、ショコラで繊細に再現した。特別な予定のために準備をしている、そんな日常のワンシーンを切り取ったような1品に仕上がっている。

「Amour coussin」は、光沢感やしわなど、リアルなクッションの質感を再現したショコラ。カカオバターの臭みがない、スイスのフェルクリン社のクーベルチュールチョコレートを使用しているので、見た目だけでなく、チョコレートの豊かな香りをダイレクトに楽しめるのもポイントだ。

クッションの上には、花びら1つ1つ丁寧に作り込んだ真っ白なバラを中央にデコレーション。また、クーベルチュールチョコレートで作ったピンク色のハートも添えた。

【詳細】

バレンタイン限定チョコレート

販売期間:2020年2月7日(金)~3月14日(土)

時間:10:00~20:00

場所:ザ・プリンス パークタワー東京 THE SHOP at the Park

住所:東京都港区芝公園4-8-1

料金:「Talon haut」20,000円(税込)、「Amour coussin」 12,000円(税込)

※仕入状況により、食材・メニューに変更がある場合あり。

※特定原材料7品目アレルギー(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)がある場合、あらかじめ係へ申告。

【予約・問い合わせ先】

TEL:03-5400-1111(代表)