

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米雇用統計、中貿易収支など

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(12月) 0％ 0.1％

08:30 実質賃金総額(12月) -0.9％ -0.6％

08:30 家計支出(12月) -1.5％ -2.0％

14:00 景気先行CI指数(12月) 91.3 90.8

14:00 景気一致指数(12月) 94.7 94.7



ジモティーが東証マザーズに新規上場(公開価格:1000円)

コーユーレンティアが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1890円)



＜海外＞

16:00 独・貿易収支(12月) 186億ユーロ

16:00 独・経常収支(12月) 249億ユーロ

16:00 独・鉱工業生産指数(12月) -0.2％ 1.1％

19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 6.13％ 6.25％

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(1月) 0.26％ 1.74％

21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(1月) 0.42％ 1.15％

22:30 米・非農業部門雇用者数(1月) 15.3万人 14.5万人

22:30 米・失業率(1月) 3.5％ 3.5％

22:30 米・平均時給(1月) 3.0％ 2.9％

24:00 米・卸売在庫(12月) -0.1％

29:00 米・消費者信用残高(12月) 165.00億ドル 125.13億ドル



中・貿易収支(1月) 472.1億ドル

米・大統領選挙の民主党指名を争う候補者による討論会(ニューハンプシャー州)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》