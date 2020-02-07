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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米雇用統計、中貿易収支など

2020年2月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米雇用統計、中貿易収支など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(12月)　0％　0.1％
08:30　実質賃金総額(12月)　-0.9％　-0.6％
08:30　家計支出(12月)　-1.5％　-2.0％
14:00　景気先行CI指数(12月)　91.3　90.8
14:00　景気一致指数(12月)　94.7　94.7


ジモティーが東証マザーズに新規上場(公開価格:1000円)

コーユーレンティアが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1890円)


＜海外＞
16:00　独・貿易収支(12月)　　186億ユーロ
16:00　独・経常収支(12月)　　249億ユーロ
16:00　独・鉱工業生産指数(12月)　-0.2％　1.1％
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　6.13％　6.25％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(1月)　0.26％　1.74％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(1月)　0.42％　1.15％
22:30　米・非農業部門雇用者数(1月)　15.3万人　14.5万人
22:30　米・失業率(1月)　3.5％　3.5％
22:30　米・平均時給(1月)　3.0％　2.9％
24:00　米・卸売在庫(12月)　　-0.1％
29:00　米・消費者信用残高(12月)　165.00億ドル　125.13億ドル


中・貿易収支(1月)　　472.1億ドル

米・大統領選挙の民主党指名を争う候補者による討論会(ニューハンプシャー州)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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