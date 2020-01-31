巴川紙など／来週の買い需要

[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <9046> ;神電鉄;368%;7000;0.03;3960;-15 <2462> ;ライク;264%;84900;0.66;1618;10 <6137> ;小池工;250%;500;5.44;2482;-17 <1768> ;ソネック;211%;1900;3.52;804;2 <6654> ;不二電機;206%;32000;0.28;1271;-6 <8551> ;北日銀;204%;9400;0.17;2145;-6 <7615> ;京都友禅;184%;17700;1.22;326;4 <3878> ;巴川紙;176%;5800;1.61;894;0 <1629> ;商社卸売;175%;7;0.74;34350;50 <4848> ;フルキャスト;161%;168100;1.96;2345;-12 <9475> ;昭文社;152%;26100;0.99;382;15 <3458> ;シーアールイー;151%;28600;0.26;1147;-33 <3921> ;ネオジャパン;144%;53700;0.93;1174;25 <7545> ;西松屋チェ;143%;511700;0.09;939;-1 <7445> ;ライトオン;135%;41600;0.76;594;0 <9900> ;サガミHD;109%;77000;0.12;1381;5 <3232> ;三交GHD;108%;73200;0.14;595;1 <8127> ;ヤマトインタ;108%;21400;1.96;408;3 <8165> ;千趣会;95%;353600;1.87;461;4 <3198> ;SFPダイニン;91%;61300;0.48;2243;3
[コメント]
巴川紙に信用倍率は1倍台での推移が続いている。残高自体が少ないため、インパクトは限られるが、今後は高値圏での期日が一気に通過してくるため、買い方優位の需給状況となる。《FA》
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