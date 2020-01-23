イワキが急伸し大幸薬品も上げ手指消毒薬の関連株が高い

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■わかもと製薬、富士製薬工業も急動意
イワキ<8095>(東1)は1月23日、上値を追って始まり、取引開始後に10%高の534円(50円高)まで上げて昨年来の高値に進んだ。業績が好調な上、グループの岩城製薬の手指消毒液「トリゾンラブ」を中国で発生した新型肺炎に関連させて材料視する動気があるという。「クレベリン」の大幸薬品<4574>(東1)も再び上げているほか、わかもと製薬<4512>(東1)、富士製薬工業<4554>(東1)も高い。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・ヒーハイスト精工は調整一巡して反発期待、１９年３月期２Ｑ累計減益だが進捗率順調（2018/11/15）
・プロレド・パートナーズは、１８年１０月期大幅増益で成長続く、７０００円割れを下値に上値試す（2018/11/01）
・ラ・アトレは出直り期待、１８年１２月期利益・配当予想を上方修正（2018/11/15）
・リーガル不動産は総合不動産開発企業として業容拡大、下値に買い入る（2018/10/31）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- アドバンテス 大幅続伸で高値更新、5G普及による業績拡大への期待続く 1/23 10:16
- ファルコHDが急伸、業績予想の増額が好感され2000年以来の高値水準 1/23 10:04
- メドレーは続落も初決算に期待を高めて直近IPO株買いが再燃余地 1/23 09:28
- リックソフトは今2月期第3四半期業績は順調、日柄調整が進むか注目 1/23 09:27
- BASEはネットショップ作成・運営支援サービスを展開 1/23 09:26
広告
広告
広告