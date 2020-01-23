イワキが急伸し大幸薬品も上げ手指消毒薬の関連株が高い

■わかもと製薬、富士製薬工業も急動意

イワキ<8095>(東1)は1月23日、上値を追って始まり、取引開始後に10%高の534円(50円高)まで上げて昨年来の高値に進んだ。業績が好調な上、グループの岩城製薬の手指消毒液「トリゾンラブ」を中国で発生した新型肺炎に関連させて材料視する動気があるという。「クレベリン」の大幸薬品<4574>(東1)も再び上げているほか、わかもと製薬<4512>(東1)、富士製薬工業<4554>(東1)も高い。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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