マーケット RSS

 

16日の日本国債市場概況：債券先物は151円91銭で終了

2020年1月16日 17:56

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:56JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は151円91銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年3月限
寄付152円01銭 高値152円05銭 安値151円91銭 引け151円91銭
売買高総計15599枚

2年 408回 -0.130％
5年 142回 -0.095％
10年 357回 0.010％
20年 170回 0.310％

債券先物3月限は、152円01銭で取引を開始。前日のNY市場で米国の12月生産者物価指数の伸び鈍化による長期金利低下を受けて、買いが先行し152円05銭まで上げた。その後、日銀が実施した国債買い入れオペが弱かったことや翌日の20年債入札への警戒から売りが優勢になり、151円91銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と5年債が買われ、10年債と20年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は1.56％、10年債は1.79％、30年債は2.25％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.21％、英国債は0.66％、オーストラリア10年債は1.18％、NZ10年債は1.50％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・20:30　欧州中央銀行（ECB）12月理事会議事要旨
・22:00台　南ア中銀が政策金利発表（6.50％に据え置き予想）
・22:30　米・12月小売売上高（前月比予想：+0.3％、11月：+0.2％）
・22:30　米・1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：3.7、12月：2.4←0.3）
・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.8万件、前回：21.4万件）
・22:30　米・12月輸入物価指数（前月比予想：+0.3％、11月：+0.2％）
・24:00　米・1月NAHB住宅市場指数（予想：74、12月：76）
・24:00　米・11月企業在庫（前月比予想：-0.2％、10月：+0.2％）
・03:00　ラガルドECB総裁講演
・06:00　米・11月対米証券投資収支（10月：ネット長期有価証券+325億ドル）《KK》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. サニーサイドアップは「ゴーン会見を助けた一部上場カリスマ女性社長」などで注目され後場次第高
  2. クリエイト・レストランツ・HDは株式分割と優待拡充など好感され上場来高値に進む
  3. スクエニHD　大幅反落、2タイトルの発売延期を発表
  4. メディカル・データ・ビジョンは売り一巡、19年12月期大幅増益予想
  5. ログリー再び急伸、「cookie(クッキー)」を用いない解析技術に注目集まる
  1. 富士フイルムHDが連日高値、全体相場の波乱局面でも基調が強く注目集まる
  2. サニーサイドアップは「ゴーン会見を助けた一部上場カリスマ女性社長」などで注目され後場次第高
  3. クリエイト・レストランツ・HDは株式分割と優待拡充など好感され上場来高値に進む
  4. NY原油：続落で58.08ドル、供給不安薄れる
  5. 【特集】Windows7サポート終了・ローカル5G(第5世代移動通信システム)・豚コレラ・新型肺炎関連銘柄に注目
  1. 【新春活躍期待の注目銘柄】両毛システムズは大化けの素地十分
  2. 恵和は高値更新の展開、19年12月期大幅増益予想
  3. 【特集】極低位10銘柄の材料性・テーマ性とは？
  4. 個人投資家・有限亭玉介：2020年に向けてお宝銘柄となるか…直近の注目株【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 【新春注目銘柄】東芝:構造改善の第1フェーズから高収益基盤構築の第2フェーズ入り

広告

写真で見るニュース

  • 「ヒルサイド」エリアイメージ（三菱地所・サイモン発表資料より）
  • 超新星爆発のイメージ。
  • 「Model 3」（画像: テスラモーターズ・ジャパン発表資料より）
  • リュウグウにタッチダウンするはやぶさ2のイメージ。(c) 池下章裕
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

2017年4月29日に関西地方を中心に目撃された火球の経路 (c) NAOJ / Kasuga et al.

関西地方で2017年に目撃された巨大流れ星、原因は小惑星の分裂　国立天文台

今回の研究の概要。（画像: 東北大学の発表資料より）

超高密度な金属ガラスを特殊な合成方法で実現　東北大らの研究

開発されたレアアース分子が発光する仕組み（写真：北海道大学の発表資料より）

従来比5倍で赤色発光するレアアース分子を開発　北大

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. マネ凸 お金を増やす最強の思考法
  2. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  3. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  4. 山崎元の“やってはいけない"資産運用 もう銀行・証券会社にだまされない! (TJMOOK)
  5. 図解・最新 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!