

*17:56JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は151円91銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年3月限

寄付152円01銭 高値152円05銭 安値151円91銭 引け151円91銭

売買高総計15599枚

2年 408回 -0.130％

5年 142回 -0.095％

10年 357回 0.010％

20年 170回 0.310％

債券先物3月限は、152円01銭で取引を開始。前日のNY市場で米国の12月生産者物価指数の伸び鈍化による長期金利低下を受けて、買いが先行し152円05銭まで上げた。その後、日銀が実施した国債買い入れオペが弱かったことや翌日の20年債入札への警戒から売りが優勢になり、151円91銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と5年債が買われ、10年債と20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は1.56％、10年債は1.79％、30年債は2.25％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.21％、英国債は0.66％、オーストラリア10年債は1.18％、NZ10年債は1.50％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・20:30 欧州中央銀行（ECB）12月理事会議事要旨

・22:00台 南ア中銀が政策金利発表（6.50％に据え置き予想）

・22:30 米・12月小売売上高（前月比予想：+0.3％、11月：+0.2％）

・22:30 米・1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：3.7、12月：2.4←0.3）

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.8万件、前回：21.4万件）

・22:30 米・12月輸入物価指数（前月比予想：+0.3％、11月：+0.2％）

・24:00 米・1月NAHB住宅市場指数（予想：74、12月：76）

・24:00 米・11月企業在庫（前月比予想：-0.2％、10月：+0.2％）

・03:00 ラガルドECB総裁講演

・06:00 米・11月対米証券投資収支（10月：ネット長期有価証券+325億ドル）《KK》