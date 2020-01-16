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ミロク情報サービスは「【関西】クラウド業務改革 EXPO」に出展

2020年1月16日 16:27

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

◇コスト削減・運用効率化に資するクラウド製品を展示

　ミロク情報サービス<9928>(東1)は、2020年1月29日(水)～31日 (金)の3日間、インテックス大阪で開催される「【関西】クラウド業務改革 EXPO」に出展する。

　展示会は、毎年東京で開催される「クラウドコンピューティング EXPO」の関西版で、昨年別々に開催された「クラウドコンピューティング EXPO」と「モバイル活用展」を統合した大規模展示会。関西エリアの企業・官公庁・団体の情報システム、経営企画、総務・人事・経理部門を対象に、クラウドプラットフォーム、ERP、働き方改革ソリューション、グループウェアなど、コスト削減・運用効率化に資するクラウド製品を展示する。

　同社の主な展示ソリューションは、業務効率化を推進する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker』、中堅企業向け ERP システム『Galileopt NX-Plus』、中小企業向け ERP システム『MJSLINK NX-Plus』、小規模事業者向け会計・給与サービス『かんたんクラウド』、申告書作成から電子申告までをフルサポート『MJS 税務 NX-Plus』、マイナンバー管理システム『MJS マイナンバーCloud』、情報漏えい対策アプライアンス『SOXBOX NX-Plus』等である。

(申し込み方法) https://form.reedexpo.co.jp/ITK/？lg=jp&tp=inv&ec=CLD (情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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