Apple、多くの製品の最大下取り額を引き下げ

Appleが10日ごろ、多くの製品の最大下取り額を引き下げたようだ(Mac Rumors、SlashGear、Ars Technica、1月9日時点のInternet Archiveスナップショット)。

米国ではiPhone XS Maxの最大下取り額が600ドルから500ドルへ引き下げられたのが最大の引き下げ幅で、MacBook Pro/Mac Pro/Mac mini/Apple Watch Series 1~3は引き下げられないなど、全体に引き下げ幅は小さい。一方、日本ではiPhone XS Maxの最大下取り額が62,000円から40,000円に引き下げられたのをはじめ、iPhone 7以降のモデルでは30%前後の大幅引き下げとなっている。引き下げ幅・率とともに最も大きいMacBookは79,800円から27,512円となっており、引き下げ率は48.96%となる。一方、Apple Watch Series 1のみ2,600円から3,000円に引き上げられている。

日本での各製品の最大下取り額(旧→新)は以下の通り。なお、米国での最大下取り額はMac Rumorsの記事を参照してほしい。

iPhone XS Max : 62,060円 →40,000円 (-35.55%)iPhone XS : 51,480円 →37,000円 (-28.13%)iPhone XR : 38,200円 →28,000円 (-26.70%)iPhone X : 41,440円 →28,000円 (-32.43%)iPhone 8 Plus : 32,840円 →23,000円 (-29.96%)iPhone 8 : 23,350円 →16,000円 (-31.48%)iPhone 7 Plus : 23,250円 →16,000円 (-31.18%)iPhone 7 : 13,350円 →9,000円 (-32.58%)iPhone 6s Plus : 11,340円 →9,000円 (-20.63%)iPhone 6s : 7,220円 →6,000円 (-16.90%)iPad Pro : 30,400円 →22,000円 (-27.63%)iPad : 13,000円 →10,000円 (-23.08%)iPad Air : 9,700円 →7,000円 (-27.84%)iPad mini : 8,700円 →8,000円 (-8.05%)MacBook Pro : 102,340円 →93,000円 (-9.13%)MacBook Air : 29,100円 →27,000円 (-7.22%)MacBook : 53,900円 →27,512円 (-48.96%)iMac : 79,880円 →63,000円 (-21.13%)Mac Pro : 91,300円 →73,040円 (-20.00%)Mac mini : 20,700円 →17,000円 (-17.87%)Apple Watch Series 4 : 9,750円 →9,000円 (-7.69%)Apple Watch Series 3 : 8,260円 →7,000円 (-15.25%)Apple Watch Series 2 : 6,110円 →6,000円 (-1.80%)Apple Watch Series 1 : 2,600円 →3,000円 (+15.38%)

