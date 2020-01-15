CSランバー　ストップ高買い気配、通期業績予想や配当予想を上方修正／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:56JST <7808> CSランバー 1580カ -
ストップ高買い気配。20年5月期の営業利益を従来予想の6.88億円から9.20億円に上方修正している。製造部門での歩留まり向上や配送能力向上などで原価を削減し、利益が拡大する見込み。同期の年間配当は従来予想の42円から50円に増額修正した。第2四半期累計の営業利益は5.27億円で着地した。《US》
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