マルマエが早速急反発、第1四半期の受注状況はFPD分野が32%増加

■全体相場の出直りとともに業績動向への評価が再燃
マルマエ<6264>(東1)は1月9日、時間とともに反発幅を広げ、10時40分にかけて10%高の989円(90円高)まで上げて東証1部の値上がり率5位に入る場面があった。6日に第1四半期決算(2019年9～11月)を発表。この日を含めて米・イラン緊張を受けた全体相場の大幅安に押されてきたが、緊張感の後退とともに早速、急反発する形になった。
6日に発表した第1四半期決算(2019年9～11月)は、米中貿易摩擦の影響などにより売上高、各利益とも前年同期比で減少したが、営業利益は1.47億円となり、第2四半期の予想額(9～2月累計)2.80億円に対しては53%を確保した。
この第2四半期の予想は、さる12月20日付で期初に発表した予想を約2倍に増額修正したばかり。このため、第1四半期は、増額後の予想に対しても好調な推移になったとの受け止め方がある。受注状況は、FPD分野が前年同期比31.7%増加した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・クリーク・アンド・リバー社は上値試す、２０年２月期大幅増益予想（2019/08/08）
・ＴＡＣは調整一巡、２０年３月期減益予想だが１Ｑは２桁経常増益（2019/08/08）
・ゼリア新薬工業は調整一巡、２０年３月期大幅増益予想、１Ｑ減益だが進捗率順調（2019/08/06）
・テクマトリックスは上値試す、２０年３月期増収増益・連続増配予想で１Ｑ順調（2019/08/06）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 出来高変化率ランキング（10時台）～ベルシス24、MKシステムなどがランクイン 1/ 9 11:26
- スクリーンHD 大幅反発、ファンダリ投資増による収益性改善で米系証券が格上げ 1/ 9 11:12
- リソー教育 3Q増収増益、引き続き各セグメントが順調に推移 1/ 9 11:09
- ウエルシアHD 大幅続落、第3四半期好決算も材料出尽くし感が先行 1/ 9 10:58
- 石川製 急反落、軍事力行使望まずとのトランプ発言を受け 1/ 9 10:42
広告
広告
広告