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出来高変化率ランキング（14時台）～iSJリート、生化学などがランクイン

2020年1月6日 14:46

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記事提供元：フィスコ


*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iSJリート、生化学などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月6日　14:33　現在]
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

（直近5日平均出来高比較）

コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率

<1475> iSTOPIX　　 　498768 　18729　 2563.08% -1.53%
<6203> 豊和工　　　　　　 　743300 　104900　 608.58% 17.75%
<1345> 上場Jリート　　　 　207900 　29980　 593.46% 0.23%
<1321> 225投信　　　　 　535387 　85158.6　 528.69% -2.13%
<9880> イノテック　　　　 　266400 　52100　 411.32% 8.61%
<5216> 倉元　　　　　　　 　4740700 　1000680　 373.75% 40.98%
<4367> 広栄化　　　　　　 　87800 　18900　 364.55% 5.05%
<3223> エスエルディー　　 　241700 　52200　 363.03% 4.13%
<7814> 日本創発　　　　　 　895700 　198580　 351.05% 13.97%
<2521> 上場米国株ヘッジ有 　99120 　22302　 344.44% -0.53%
<1571> 日経インバ　　　　 　2212440 　511320.2　 332.69% 1.99%
<5017> 富士石油　　　　　 　889000 　208460　 326.46% 2.46%
<1671> WTI原油　　　　 　214620 　51857.6　 313.86% 2.9%
<1308> 上場TPX　　　　 　396800 　99760　 297.75% -1.64%
<6709> 明星電　　　　　　 　314700 　79640　 295.15% 6.56%
<2038> 原油ブル　　　　　 　754535 　198396.2　 280.32% 7.92%
<1443> 技研HD　　　　　 　1110600 　293280　 278.68% -1.28%
<1662> 石油資源　　　　　 　263700 　71440　 269.12% 4.57%
<1476>* iSJリート　　　 　222361 　62123　 257.94% 0.32%
<1579> 日経2倍　　　　　 　361830 　102110　 254.35% -4.34%
<3625> テックファーム　　 　531600 　152320　 249.00% 7.29%
<4644> イマジニア　　　　 　282600 　81100　 248.46% 6.56%
<9793> ダイセキ　　　　　 　167000 　49320　 238.61% -2.21%
<2488> 日本サード　　　　 　422000 　125640　 235.88% 5.14%
<2372> アイロムG　　　　 　226500 　67820　 233.97% -5.17%
<1580> 日経-1倍　　　　 　280330 　84948　 230.00% 2.26%
<4668> 明光ネット　　　　 　145600 　44980　 223.70% -3.19%
<4974> タカラバイオ　　　 　671700 　207960　 222.99% -4.33%
<4548>* 生化学　　　　　　 　97600 　30480　 220.21% -1.86%
<2183> リニカル　　　　　 　117200 　37180　 215.22% -5.43%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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