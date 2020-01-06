

*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iSJリート、生化学などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月6日 14:33 現在]

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

（直近5日平均出来高比較）

コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率

<1475> iSTOPIX 498768 18729 2563.08% -1.53%

<6203> 豊和工 743300 104900 608.58% 17.75%

<1345> 上場Jリート 207900 29980 593.46% 0.23%

<1321> 225投信 535387 85158.6 528.69% -2.13%

<9880> イノテック 266400 52100 411.32% 8.61%

<5216> 倉元 4740700 1000680 373.75% 40.98%

<4367> 広栄化 87800 18900 364.55% 5.05%

<3223> エスエルディー 241700 52200 363.03% 4.13%

<7814> 日本創発 895700 198580 351.05% 13.97%

<2521> 上場米国株ヘッジ有 99120 22302 344.44% -0.53%

<1571> 日経インバ 2212440 511320.2 332.69% 1.99%

<5017> 富士石油 889000 208460 326.46% 2.46%

<1671> WTI原油 214620 51857.6 313.86% 2.9%

<1308> 上場TPX 396800 99760 297.75% -1.64%

<6709> 明星電 314700 79640 295.15% 6.56%

<2038> 原油ブル 754535 198396.2 280.32% 7.92%

<1443> 技研HD 1110600 293280 278.68% -1.28%

<1662> 石油資源 263700 71440 269.12% 4.57%

<1476>* iSJリート 222361 62123 257.94% 0.32%

<1579> 日経2倍 361830 102110 254.35% -4.34%

<3625> テックファーム 531600 152320 249.00% 7.29%

<4644> イマジニア 282600 81100 248.46% 6.56%

<9793> ダイセキ 167000 49320 238.61% -2.21%

<2488> 日本サード 422000 125640 235.88% 5.14%

<2372> アイロムG 226500 67820 233.97% -5.17%

<1580> 日経-1倍 280330 84948 230.00% 2.26%

<4668> 明光ネット 145600 44980 223.70% -3.19%

<4974> タカラバイオ 671700 207960 222.99% -4.33%

<4548>* 生化学 97600 30480 220.21% -1.86%

<2183> リニカル 117200 37180 215.22% -5.43%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》