記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内株式市場は休場、独失業率、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
株式市場は休場
＜海外＞
17:55 独・失業率(失業保険申請率)(12月) 5.0％ 5.0％
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(11月) 5.7％ 5.6％
22:00 独・CPI(12月) 0.4％ 0.8％
24:00 米・ISM製造業景況指数(12月) 49.0 48.1
24:00 米・建設支出(11月) 0.4％ -0.8％
米・リッチモンド連銀総裁が講演
米・ブレイナード連邦準備制度理事会(FRB)理事、サンフランシスコ連銀総裁、シカゴ連銀総裁がパネル討論会に参加
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(12月10-11日分)
米・ダラス連銀総裁がパネル討論会に参加
米・自動車販売(12月、4日までに) 1700万台 1709万台
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：国内株式市場は休場、中財新製造業PMI、米製造業PMIなど 1/ 2 06:30
- 今日の注目スケジュール：日米貿易協定、日米デジタル貿易協定が発効、国内外市場休場など 1/ 1 06:30
- 今日の注目スケジュール：国内株式市場は休場、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など 12/31 06:30
- 12/30の強弱材料 12/30 08:12
- 今日の注目スケジュール：自動車生産台数、露GDP、米中古住宅販売成約指数など 12/30 06:30
広告