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今日の注目スケジュール：国内株式市場は休場、独失業率、米ISM製造業景況指数など

2020年1月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内株式市場は休場、独失業率、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞


株式市場は休場


＜海外＞
17:55　独・失業率(失業保険申請率)(12月)　5.0％　5.0％
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(11月)　5.7％　5.6％
22:00　独・CPI(12月)　0.4％　0.8％
24:00　米・ISM製造業景況指数(12月)　49.0　48.1
24:00　米・建設支出(11月)　0.4％　-0.8％


米・リッチモンド連銀総裁が講演

米・ブレイナード連邦準備制度理事会(FRB)理事、サンフランシスコ連銀総裁、シカゴ連銀総裁がパネル討論会に参加

米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(12月10-11日分)

米・ダラス連銀総裁がパネル討論会に参加

米・自動車販売(12月、4日までに)　1700万台　1709万台


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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